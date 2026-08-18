Xalapa reforzará operativos para motociclistas y coordinación policial

agosto 18, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. A partir de este fin de semana, autoridades estatales y municipales pondrán en marcha operativos conjuntos de revisión y prevención dirigidos a motociclistas, con el objetivo de reducir accidentes en Xalapa, informó la alcaldesa Daniela Griego Ceballos.

La medida fue acordada durante la reunión que sostuvo con la gobernadora Rocío Nahle García, en la que también se revisaron distintos temas relacionados con la seguridad en la capital veracruzana.

La alcaldesa explicó que el Ayuntamiento mantiene coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y que el nuevo esquema de vigilancia será similar al utilizado en los operativos de alcoholimetría, con la participación de elementos municipales y estatales.

“Planteamos y acordamos con el secretario de Gobierno implementar algunos operativos conjuntos para el tema de las motos”, señaló.

Griego Ceballos indicó que el director de Seguridad Ciudadana municipal ya estableció comunicación con personal de la SSP para definir la estrategia y comenzar las acciones este fin de semana.

“Yo espero que avancemos ya para que, a ver si este fin de semana arrancamos también el operativo para prevenir accidentes de los motociclistas”, expresó.

La presidenta municipal reconoció que el Ayuntamiento enfrenta limitaciones de personal, pues actualmente cuenta con apenas 14 elementos en la unidad de Tránsito, por lo que requiere del respaldo estatal para ampliar las acciones de vigilancia.

“Nosotros tenemos 14 elementos en la unidad de Tránsito, es poco, no tenemos ni las condiciones ni las atribuciones para asumir otras tareas; sin embargo, todos los municipios están así, pero contamos con todo el respaldo del gobierno del estado”, explicó.

Añadió que la coordinación con las distintas corporaciones permitirá fortalecer las acciones preventivas.

“Contamos con la ventaja del respaldo del Gobierno del Estado y en la coordinación que hay con todas las fuerzas policíacas. Y vamos a empezar este operativo de prevención de accidentes de motociclistas”, afirmó.

Revisan actuación policial tras muerte en avenida Ébano

Durante el encuentro con la gobernadora también se abordó el caso del hombre que murió luego de ser golpeado y atado a un poste en la avenida Ébano, de la colonia Veracruz.

Griego Ceballos informó que presentó un reporte sobre lo ocurrido y señaló que vecinos realizaron un llamado anónimo entre las 4:44 y las 4:50 de la mañana para alertar sobre una persona herida.

“La policía llegó como 5:10 y llegó también Seguridad Pública con emergencias, auxiliaron a la persona, pero ya estaba pues muy mal; la persona muere en ese instante”, relató.

Precisó que corresponde a la Fiscalía General del Estado determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte y llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

A raíz de este caso, dijo, se buscará fortalecer la coordinación operativa con la SSP, especialmente en los recorridos conjuntos y en la atención de los reportes ciudadanos.

“Nosotros hacemos lo propio, tenemos por supuesto que reforzar la coordinación con Seguridad Pública porque hacemos rondines también de manera combinada”, sostuvo.

La alcaldesa detalló que la Policía Municipal actualmente opera mediante seis sectores y que recientemente se incorporó un sector adicional para atender las congregaciones, donde se mantiene una unidad policial permanente.

Explicó que, además del trabajo coordinado con las corporaciones estatales, el Ayuntamiento continuará fortaleciendo la estrategia de policía de proximidad.

“A nosotros lo que nos toca es mejorar nuestra estrategia de policía de proximidad que hemos estado implementando, que la policía esté cerca de la gente, que los vecinos dentro de las redes vecinales puedan llamar para comunicarse y estar en una cercanía constante”, agregó.