Veracruz es símbolo de la dignidad del pueblo de México: Presidenta Claudia Sheinbaum

octubre 4, 2026

Veracruz, Ver., domingo 4 de octubre de 2026.- Veracruz, cuatro veces heroico por la defensa de la patria frente a intervenciones extranjeras, es símbolo de la dignidad del pueblo de México y de su lucha histórica por la soberanía nacional, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conmemoración de los 205 años del nacimiento de la Armada de México y 202 años de la promulgación de la Constitución Federal de 1824, realizada en la Macroplaza, y acompañada por la gobernadora Rocío Nahle García, integrantes del Gabinete Federal, representantes de los Poderes de la Unión y mandos de las Fuerzas Armadas, la Presidenta destacó el significado de ambas fechas para la construcción de un país independiente.

Recordó que el 4 de octubre de 1821, apenas consumada la Independencia, se creó la Secretaría de Guerra y Marina; tres años después, el 4 de octubre de 1824, México promulgó su primera Constitución Federal como una república representativa y federal.

“En la misma fecha, separada por apenas tres años, se encuentran dos pilares de nuestra historia como país independiente: la organización de las instituciones encargadas de la defensa de la patria y la Constitución de la República”, señaló.

En este marco, destacó la relevancia de Veracruz en la defensa de la soberanía nacional, al recordar los episodios de 1825, ante el último bastión español en San Juan de Ulúa; 1838, durante la primera intervención francesa; 1847, frente a la invasión estadounidense, y 1914, cuando civiles, soldados, marinos y jóvenes cadetes defendieron el puerto.

La Presidenta sostuvo que la soberanía significa también el derecho del pueblo a decidir libremente su propio destino y recordó el principio expresado por Benito Juárez, “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Al reconocer la lealtad, profesionalismo y patriotismo de quienes integran la Armada, el Ejército y la Guardia Nacional, Claudia Sheinbaum destacó que la grandeza de la nación está, sobre todo, en su pueblo y en su capacidad para defender su libertad y mantener viva la dignidad de la patria.

“Ese es el México que hemos heredado, ese es el México que debemos honrar y ese es el México que defienden las Fuerzas Armadas”, expresó.

La ceremonia incluyó el abanderamiento de 30 unidades, ejercicios de demostración, entrega de condecoraciones al personal que brindó ayuda humanitaria en Venezuela y el Desfile Naval-Militar.

Al concluir, desde el puerto cuatro veces heroico, la Presidenta expresó, “Honor y gloria al cuatro veces heroico Puerto de Veracruz. Honor y gloria a las Fuerzas Armadas de México. Honor y gloria a nuestro pueblo”.