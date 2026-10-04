Sale Maggy Santoprieto de la Sedesol, asume el cargo Eusebia Cortés, anuncia la gobernadora

Sale Maggy Santoprieto de la Sedesol, asume el cargo Eusebia Cortés, anuncia la gobernadora

octubre 4, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Será Eusebia Cortés Pérez, quien asumirá el control de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, tras la renuncia al cargo de Margarita Santoprieto Peralta para buscar una diputación por Coatzacoalcos en el proceso electoral del próximo año.

Así lo dio a conocer la gobernadora Rocío Nahle García, quien agradeció el trabajo que realizó la ahora ex funcionaria al frente de los programas sociales en la entidad veracruzana.

“Aprovecho porque aquí está Maggy Santoprieto, me acaba de entregar su renuncia porque tiene aspiraciones legítimas para ir a contender por una diputación federal por Coatzacoalcos”.

Se trata, dijo, de una compañera que le ha ayudado mucho en dos años de administración, con sensibilidad social.

En ese sentido, Nahle García informó que el lunes le notificará a la subsecretaría de Desarrollo Social, Eusebia Cortés que asuma el control de la Sedesol, toda vez que conoce los programas que se han implementado.

Por su parte, la ex secretaria de Desarrollo Social agradeció a la mandataria la oportunidad de compartir con ella la administración.

Hay que recordar que el partido Morena lanzó la convocatoria para el registro de aspirantes a coordinadores como diputados locales y diputados federales en el proceso electoral 2026-2027.