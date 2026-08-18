Refuerzan seguridad en Xalapa tras reunión entre Nahle y Griego

agosto 18, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La seguridad en Xalapa será reforzada mediante una estrategia coordinada entre el Gobierno estatal y el Ayuntamiento, confirmó la gobernadora Rocío Nahle García, tras la reunión que sostuvo con la alcaldesa Daniela Griego Ceballos.

La mandataria estatal señaló que ambas administraciones mantienen comunicación y trabajo conjunto en materia de seguridad, además de destacar que las cámaras de videovigilancia instaladas en la capital se encuentran vinculadas al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y son operadas en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

“Apenas ayer hablamos con la alcaldesa, sí funcionan y las cámaras de Xalapa están en el C5 de acá de Xalapa, con la Secretaría de Seguridad Pública”, afirmó.

Nahle García insistió en que existe coordinación entre los dos niveles de gobierno y que ya se trabaja en acciones para fortalecer la seguridad en la ciudad.

“Hay muy buena coordinación. Ya estamos trabajando”, remarcó.

La gobernadora fue cuestionada sobre el tema durante su participación en una feria de empleo realizada en Xalapa, como parte de las actividades que lleva a cabo la Secretaría del Trabajo en distintos municipios del estado.

Explicó que estos encuentros tienen como objetivo acercar a las personas que buscan empleo con empresas que cuentan con vacantes, particularmente jóvenes, aunque también están dirigidos a personas de otras edades que se encuentran desempleadas.

“Se hacen estas ferias a través de la Secretaría del Trabajo en diferentes zonas del estado y hoy tocó Xalapa. Son ferias muy importantes para poder conectar a jóvenes y no tan jóvenes que estén desempleados y brindarles oportunidades que son las que se están ofertando en el Estado”, expresó.

Posteriormente, Nahle García encabezó el abanderamiento de adultos mayores que representarán a Veracruz en las Olimpiadas de Oro 2026, competencia deportiva que se llevará a cabo en Tlaxcala.

“Venimos a abanderar a los adultos mayores que se van a una competencia deportiva en Tlaxcala, son eventos y promociones de nuestra gente”, agregó.