Designa Donald Trump a Jay Clayton como el nuevo zar de la inteligencia artificial en Estados Unidos

octubre 5, 2026

WASHINGTON, D.C.- El presidente Donald Trump anunció el nombramiento del director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, como el nuevo zar de la inteligencia artificial de la administración federal. El funcionario asumirá la coordinación de los esfuerzos gubernamentales para garantizar que el país mantenga su liderazgo tecnológico.

La administración federal ha impulsado un cambio conceptual en la materia, adoptando el término “superinteligencia” para referirse a estos sistemas avanzados. Bajo este enfoque, Clayton liderará la recién creada Fuerza de Superinteligencia (SIF), un grupo de trabajo encargado de supervisar la colaboración directa entre el gobierno, las empresas del sector, los consumidores y grupos religiosos. Según lo expuesto por el mandatario en su plataforma Truth Social, la SIF buscará salvaguardar los intereses nacionales y potenciar el desarrollo tecnológico de forma segura.

Plazos y prioridades del nuevo grupo de trabajo

El encargo oficial establece que la comisión dispondrá de un plazo de 120 días para presentar un informe exhaustivo. Dicho documento evaluará de manera pormenorizada los riesgos y oportunidades asociados a la inteligencia artificial, además de proponer las directrices sobre el papel que debe desempeñar el gobierno federal en su supervisión.

El equipo de trabajo dirigido por Clayton contará con la participación de figuras clave de la administración, tales como el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson; el director de Tecnología del Pentágono, Emil Michael; y el responsable de la Oficina de Gestión de Personal, Scott Kupor. La estructura reportará directamente al presidente y a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.