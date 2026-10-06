La industria alimentaria acelera su transformación: IA, innovación y nuevos modelos redefinen el negocio

octubre 5, 2026

La inteligencia artificial, la eficiencia operativa, los nuevos hábitos de consumo y los retos de nutrición están modificando las prioridades de la industria de alimentos y bebidas. Para las empresas, el desafío está en traducir estos cambios en nuevos productos, procesos y modelos de negocio capaces de responder a un mercado cada vez más dinámico.

Bajo esta perspectiva se realizó la quinta edición de ftalks Food Summit 2026, que reunió el 29 de septiembre en Deloitte University a startups, corporativos, inversionistas y especialistas para analizar las principales tendencias del sector. El encuentro fue impulsado por el hub español de innovación alimentaria KM ZERO.

“El futuro de la alimentación se está construyendo hoy desde distintos frentes: tecnología, ciencia, nuevos modelos de producción, nutrición y cambios en las necesidades de las personas. Nuestro trabajo es ayudar a interpretar esas señales, conectar a quienes están generando innovación con quienes pueden implementarla y acelerar la transición hacia un sistema alimentario capaz de responder a los retos que tenemos por delante”, afirmó Beatriz Jacoste, CEO de KM ZERO.

Nuevos consumidores, nuevas oportunidades

Las generaciones Z y Millennial están modificando las decisiones de la industria al combinar la búsqueda de nuevos sabores y experiencias con el interés por productos conocidos y vinculados con la tradición. Esta diversidad obliga a las compañías a responder con mayor rapidez a las preferencias del mercado.

A este desafío se suma la falta de relevo generacional en el campo, un problema que demanda nuevas alternativas para atraer talento joven y fortalecer la producción de alimentos.

Innovación que llega a los procesos y productos

La colaboración entre empresas y startups también está abriendo nuevas vías para atender retos como el desperdicio de alimentos, la nutrición y la eficiencia. En el panel “Alianzas para transformar el sistema alimentario”, representantes de Tetra Pak México, BAMX, FEMSA y Grupo Bimbo analizaron el papel de la innovación para generar soluciones con capacidad de escala.

“La pérdida y el desperdicio de alimentos es un reto que requiere una visión de sistema. La colaboración nos permite combinar datos, conocimiento y capacidades para identificar oportunidades y convertirlas en acciones que puedan escalar”, afirmó Zerene Kahan, directora de Asuntos Corporativos de Tetra Pak México.

Por su parte, Carolina Loya, Líder Global de Investigación y Desarrollo de Grupo Bimbo, destacó la evolución del portafolio de la compañía en materia de nutrición. “El pan es uno de los alimentos más completos y accesibles que existen. En Grupo Bimbo llevamos dos décadas mejorando nuestras recetas: hoy, el 98% de nuestro portafolio de panes, bollería, bagels y English muffins salados cumple con criterios de Nutrición Positiva”, señaló Loya.

GLP-1 modifica las oportunidades para la industria

La conversación sobre nutrición y control de peso también está generando nuevas oportunidades para alimentos, bebidas y suplementos. Durante el panel “Midiendo el pulso del cambio en la industria de alimentos y bebidas en LATAM”, Graciana Méndez, Asociada Principal LATAM Insights de Mintel, señaló que la tendencia alrededor de GLP-1 puede modificar los hábitos de consumo y la relación con las porciones y el apetito.

Para las compañías, este cambio abre espacio para desarrollar propuestas que respondan a consumidores más atentos a la densidad nutricional, el bienestar y el control de peso.

De las startups a los pilotos industriales

El reto para las empresas ya no consiste únicamente en identificar tecnologías, sino en probarlas en condiciones reales y llevarlas a escala. Un ejemplo es Tastech by Sigma, programa que ha recibido propuestas de más de 2,500 startups y realizado 50 pilotos industriales en ocho países.

Durante ftalks, Tastech presentó tres nuevos desafíos para startups en Health Through Foods, Responsible Protein y Operational Excellence, con el objetivo de conectar necesidades estratégicas de la compañía con soluciones tecnológicas.“La iniciativa busca conectar las necesidades estratégicas de Sigma con soluciones del ecosistema emprendedor, brindando a las startups la oportunidad de validar sus tecnologías en entornos reales de negocio y, a partir de esos resultados, avanzar hacia el escalamiento, la formalización de acuerdos de colaboración e incluso oportunidades de inversión”, explicó Ernesto Aguiar, Manager de Tastech by Sigma.

Future Market reúne 46 startups agrifoodtech

La agenda continúa este 30 de septiembre y 1 de octubre en THE FOOD TECH SUMMIT & EXPO, en Centro Banamex, con Future Market, espacio que reúne a 46 startups agrifoodtech de 10 países.

México concentra la mayor representación, con 26 startups, que presentan soluciones en fermentación de precisión, nuevas proteínas, ingredientes funcionales, packaging sostenible e inteligencia artificial. El espacio también será sede de los Startup Awards, donde las empresas presentarán sus propuestas ante corporativos, inversionistas y especialistas internacionales.

La quinta edición de ftalks Food Summit reunió a más de 30 panelistas para abordar inteligencia artificial aplicada a la agroindustria, longevidad, nutrición, GLP-1, seguridad alimentaria, evolución del retail y nuevas alianzas, con la participación de especialistas y directivos de organizaciones como Grupo Bimbo, Tetra Pak, Grupo Arancia, Kraft Heinz, Walmart, Chedraui, FEMSA, BAMX, Consejo Nacional Agropecuario y Tastewise.