Se entrega el médico implicado en la muerte de ocho personas por “sueros vitaminados”

octubre 5, 2026

Tras permanecer casi seis meses prófugo de la justicia, el médico Jesús Maximiano Verduzco Soto se entregó voluntariamente este lunes ante la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). El galeno contaba con una orden de aprehensión vigente y era buscado tanto a nivel nacional como internacional por su presunta responsabilidad en la muerte de ocho personas, quienes sufrieron complicaciones fatales tras la aplicación de supuestos “sueros vitaminados” en una clínica de la capital sonorense.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), que desde mayo pasado ofrecía una recompensa de hasta 500 mil pesos por datos que permitieran su captura tras faltar a su audiencia inicial, confirmó que el imputado se presentó por su propio pie y ya fue trasladado a un Centro de Reinserción Social (Cereso), donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

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La alerta estalló a finales de marzo, cuando diversos pacientes sufrieron cuadros clínicos críticos luego de recibir terapias intravenosas en el consultorio de Verduzco Soto, ubicado sobre la calle Leocadio Salcedo, en la colonia Jesús García de Hermosillo. Para abril, la Secretaría de Salud estatal confirmó un saldo de 11 casos sospechosos: ocho víctimas mortales, una persona hospitalizada de gravedad y dos más que lograron recuperarse.

De acuerdo con las indagatorias oficiales, las soluciones eran preparadas de manera individualizada por el propio médico sin los protocolos indispensables de seguridad e higiene. Aunque Verduzco Soto —de 65 años y egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara— cuenta con cédula de médico cirujano general, ofertaba tratamientos estéticos, metabólicos, cirugías menores y medicina alternativa como homotoxicología.

Indagan homicidio culposo y mala práctica médica

El caso es investigado formalmente bajo la tipificación de homicidio culposo atribuible a negligencia o mala praxis médica. Como parte de las diligencias, las autoridades aseguraron insumos, frascos y fármacos del consultorio, los cuales fueron enviados a la Ciudad de México para su análisis en la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) de la Cofepris.

A la par, el área de patología forense estatal recabó muestras de tejido de los fallecidos para establecer el daño celular específico generado por las sustancias suministradas.

Cuestionado al exterior del Palacio de Gobierno, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó avances sustanciales en el expediente: “La Fiscalía ha estado permanentemente atendiendo el tema con un carácter prioritario, hay avances importantes”, puntualizó, dejando en manos del Ministerio Público el reporte pormenorizado del proceso judicial que definirá la situación jurídica del médico.