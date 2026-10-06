Cae la jefa de policía de Rosamorada, Nayarit, y cuatro agentes por presunto robo de caja fuerte

octubre 5, 2026

En un hecho que sacudió a la administración local y puso bajo la lupa a los cuerpos de seguridad preventiva, cinco elementos en activo de la Policía Municipal de Rosamorada, Nayarit, —incluida su titular, la directora de Seguridad Pública Municipal, Hermenegilda «N»— fueron detenidos este domingo como probables responsables del saqueo a una caja fuerte de la sucursal de Financiera Bienestar.

⇒ En el operativo, las autoridades ministeriales recuperaron más de medio millón de pesos en efectivo que los sospechosos guardaban en una caja de cartón. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit confirmó que los mandos y oficiales arrestados enfrentan acusaciones formales por los delitos de robo calificado y asociación delictuosa en su modalidad de pandilla.

Puede ser una imagen de texto

Los hechos quedaron al descubierto durante la mañana del domingo 4 de octubre, cuando personal municipal reportó destrozos y forzamiento en cerraduras, puertas de acceso y mobiliario dentro de los inmuebles que albergan la Presidencia Municipal, la Tesorería y las oficinas de Financiera Bienestar. En esta última área, los peritos ubicaron la caja de caudales completamente violentada.

⇒ Tras una inmediata intervención policial y de agentes de investigación ministerial, se concretó la captura de Hermenegilda «N» junto a los agentes de su corporación identificados como Claudia Magali «N», Enyi Xomara «N», Abram «N» e Isidro «N».

Al momento de su aseguramiento, las fuerzas investigadoras incautaron una caja de cartón que contenía más de 500 mil pesos en efectivo, suma que coincide preliminarmente con los valores sustraídos de la bóveda. Asimismo, en el perímetro fueron aseguradas herramientas empleadas presuntamente para la intrusión y ruptura del acero: un marro, un martillo, un desarmador, una barra metálica y una herramienta eléctrica de corte.

Puede ser una imagen de texto

Ante el impacto ciudadano que causó la presunta participación de los propios mandos policiales en el robo, el presidente municipal de Rosamorada, José Ampelio Gutiérrez García, emitió un pronunciamiento institucional a nombre del H. XLIII Ayuntamiento de Rosamorada.

El edil lamentó que servidores públicos con responsabilidad directa sobre la seguridad y el orden estén implicados en los hechos y aseguró que su gobierno no brindará ningún tipo de protección ni encubrimiento: «No habrá favores para nadie; hemos instruido otorgar todas las facilidades para que la Fiscalía trabaje conforme a derecho y se deslinden responsabilidades con transparencia», remarcó.

Los cinco uniformados permanecen a disposición del agente del Ministerio Público en la ciudad de Tepic, donde se integran los elementos de prueba a la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica, mientras las autoridades indagan si hubo más personal involucrado en la logística del asalto.