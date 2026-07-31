Reporta SECTUR ocupación hotelera el último fin de semana de 92 por ciento

julio 31, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Se reporta una ocupación hotelera de hasta el 92 por ciento en el estado de Veracruz, informó el titular de la Secretaría de Turismo, Igor Rojí López.

El funcionario estatal, en sus redes sociales, destacó que el periodo vacacional de verano es uno de los más importantes del año, por lo que se pueden observar abarrotadas durante cada fin de semana.

“Creo que será un buen periodo vacacional, la propuesta de la gobernadora, desde un principio, fue poner a Veracruz de moda, hemos estado en ferias internacionales, nacionales, hemos tenido publicaciones en revistas especializadas, como México Desconocido”.

Rojí López destacó que la zona conurbada Veracruz-Boca del Río es donde se concentra el mayor porcentaje de turismos, pero también se registra una buena ocupación hotelera en la zona de Altas Montañas, Córdoba-Orizaba, Los Tuxtlas.

En torno a la seguridad, dijo que la gobernadora Rocío Nahle García ha coordinado las acciones del operativo de seguridad con los tres niveles de gobierno.

“Está Protección Civil atendiendo, está Cultura atendiendo, Seguridad Pública, estamos todos muy metidos en este tema, la verdad es que creo que está retomándose mucho la campaña de poner a Veracruz de Moda”, finalizó.