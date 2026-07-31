Salieron de China 110 unidades para reforzar servicio Ulúa en la zona conurbada

julio 31, 2026

Xalapa, Ver.- Desde China, el secretario técnico del Fideicomiso de la Modernización del Transporte en el Estado, Enrique Santos Mendoza dio a conocer que fueron entregadas por la empresa Yutong las 110 nuevas unidades que reforzarán el Transporte Ulúa de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

El funcionario indicó que estas nuevas unidades fueron embarcadas para que iniciaran su traslado por mar hacia el puerto de Veracruz.

«Estamos muy entusiasmados porque nos acaban de llegar las unidades Ulúa que van directo para el puerto; estas unidades ya salieron, son nuevas y van rumbo al querido puerto de Veracruz», dijo en un video que subió a sus redes sociales.

Santos Mendoza destacó que estas nuevas unidades solicitadas por la gobernadora Rocío Nahle García fueron adquiridas por la demanda de transportes en nuevas zonas de la ciudad.

«Nos ha instruido a seguir abriendo más rutas para las colonias porque hay una gran demanda, por eso venimos a acelerar el proceso».

Santos Mendoza indicó que el proceso de recepción de las unidades implicó una revisión detallada debido al volumen de autobuses y a las condiciones climáticas en la planta de producción.

De acuerdo al secretario técnico se verificaron cada una de las 110 unidades, para que viajaran de manera controlada a México.