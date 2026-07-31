Vacaciones incrementan la carga de cuidados para las mujeres; IMM reforzará acompañamiento

julio 31, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.-



Durante el periodo vacacional, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) de Xalapa fortalecerá las acciones de acompañamiento psicológico y emocional dirigidas a mujeres cuidadoras, al considerar que en esta temporada aumenta la carga de trabajo no remunerado que históricamente recae sobre ellas.



La directora del organismo, María Fernanda Medina Mariscal, señaló que las vacaciones implican mayores responsabilidades para muchas mujeres, especialmente madres de familia, aunque también para quienes cuidan a personas adultas mayores, con discapacidad o familiares con alguna enfermedad.



«Queremos reconocer el trabajo de cuidados y acompañar a las mujeres que lo realizan, brindándoles herramientas para fortalecer su salud mental y su bienestar emocional», expresó.



Explicó que el Instituto ofrece atención psicológica y espacios de contención emocional para las cuidadoras, con el propósito de visibilizar una labor que, dijo, continúa siendo poco reconocida tanto social como económicamente.