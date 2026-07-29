Vacaciones de verano reactivan la ocupación hotelera en Xalapa; esperan llegar hasta 70%

julio 29, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.



Luego de un inicio lento en el periodo vacacional de verano, el sector hotelero de Xalapa y la región comenzó a registrar una mayor afluencia de visitantes y confía en alcanzar una ocupación de entre 65 y 70 por ciento, nivel similar al obtenido durante las vacaciones del año pasado.



La presidenta de la Unión de Hoteleros de Xalapa y la Región, Xóchitl Guzmán, señaló que la primera semana fue baja en reservaciones, pero la demanda empezó a recuperarse en los últimos días.



«Esperamos al menos alcanzar los números del año pasado que fueron 65 a 70% más o menos de ocupación, tanto Xalapa como en la región. La semana pasada estuvo flojona, un poco floja, esta semana ya empezó mejor y esperamos pues sí alcanzar esos números», expresó.



Indicó que el comportamiento es positivo para el sector, ya que la mayor movilidad de turistas coincide con la parte más fuerte del periodo vacacional.



Explicó que los destinos de agua y naturaleza son los que registran mayor demanda, impulsados por las altas temperaturas y por el interés de los visitantes en conocer los pueblos mágicos ubicados cerca de Xalapa.



«Los destinos que logran mayor ocupación son los destinos de agua y ahorita que estamos creciendo en la ocupación y en las visitas a los pueblos mágicos, por ejemplo, que tenemos aquí en la zona metropolitana, tenemos tres pueblos mágicos muy cercanos, entonces eso nos da gran visibilidad».



Añadió que entre los sitios más buscados se encuentran parques acuáticos, playas, ríos y zonas de montaña, además de atractivos culturales como museos, senderos y recorridos temáticos.



La empresaria comentó que la mayoría de los visitantes proviene del mercado nacional, principalmente de la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Orizaba y Tlaxcala, mientras que el turismo extranjero representa alrededor del 10 por ciento del total.



«En su mayoría son turistas nacionales, extranjero, digamos que un 10% del universo de turistas, pero pues la mayoría son de los mercados naturales».



Destacó que, además de esperar una ocupación similar a la del año pasado, también se ha observado un incremento en la permanencia de los visitantes, quienes ahora permanecen en promedio dos noches en la región, lo que genera una mayor derrama económica para el sector turístico.