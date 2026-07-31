Defensa de Bertín niega acusaciones contra su cliente ante Comisión Instructora

julio 31, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La defensa del presidente municipal de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero dio detalles de la audiencia que sostuvo su cliente ante la Comisión Instructora del Congreso Local, donde se dijo que los mensajes enviados por el empresario Héctor Ramos Sánchez, antes de su desaparición podrían estar relacionados con un conflicto legal con sus suegros por la explotación de una mina.

La firma IUSFORENSIS, Abogados y Perito emitió un comunicado de prensa en donde señala que el empresario, quien desapareció con su escolta en mayo del 2026, tenia antecedencia de conflicto con los padres de Melissa, actual pareja del edil.

La defensa expuso que el ahora desaparecido enfrentaba cuatro investigaciones y un proceso penal relacionados con esa disputa, situación que, a su consideración, pudo haber influido en los mensajes donde Ramos mencionó que el alcalde le había presentado a un supuesto “jefe de plaza” el día de su desaparición.

“Dado que en la carpeta se acredita que los padres de la señora Melissa tenían diversos asuntos penales con las víctimas, se puede deducir que probablemente ese mensaje que alude al ‘jefe de plaza’ tenía el propósito de intimidar a los padres de Melissa”.

El presidente municipal de Úrsulo Galván, quien enfrenta el juicio de procedencia en su contra, reconoció que sí recibió al empresario y a su escolta en su casa, pero rechazó que los haya privado de la libertad.

En ese sentido, refirió que la reunión fue por un asunto relacionado con la compra de piedra para obras municipales.

La defensa llamó a los integrantes de la Comisión Instructora a declarar improcedente el juicio de desafuero, toda vez que la Fiscalía General del Estado no acredita que el empresario y su escolta hayan sido privados de la libertad en la vivienda del presidente municipal.