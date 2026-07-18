Continúan réplicas tras sismo de 7.4 en Chiapas; mantienen vigilancia en el Pacífico

julio 18, 2026

Redacción/Xalapa. Las réplicas del sismo de magnitud 7.4 registrado el viernes frente a las costas de Chiapas continuaron durante la madrugada y la mañana de este sábado, con varios movimientos superiores a magnitud 4.0, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Las autoridades de Protección Civil mantienen el monitoreo permanente en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y otras entidades del sur del país para evaluar posibles afectaciones, aunque hasta el momento no se reportan daños mayores ni personas lesionadas a causa de las nuevas sacudidas.

Asimismo, continúa la vigilancia en las costas del Pacífico como medida preventiva, mientras las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil ante la posibilidad de que se registren más réplicas en las próximas horas.