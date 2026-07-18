Sheinbaum notifica al Congreso su asistencia a la final del #MundialFIFA2026

julio 18, 2026

Carlos Guzmán | Enviado, Puerto Morelos, Quintana Roo.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, notificó oficialmente al Congreso de la Unión que realizará un viaje al extranjero para asistir a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará este domingo 19 de julio en Nueva York entre las selecciones de España y Argentina.

La comunicación fue enviada por la Secretaría de Gobernación a la Comisión Permanente del Congreso, en cumplimiento del artículo 88 de la Constitución, que establece la obligación del titular del Ejecutivo de informar sobre sus salidas del país. El documento fue dado a conocer por la presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, la senadora Laura Itzel Castillo.

De acuerdo con la legisladora, la mandataria acudirá al encuentro mundialista tras recibir una invitación de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Asimismo, detalló que Sheinbaum participará en la ceremonia oficial de clausura del Mundial 2026 junto con el mandatario estadounidense, Donald Trump; el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y otros jefes de Estado y de Gobierno de países invitados.

Según el itinerario informado al Congreso, la presidenta viajará este sábado en un vuelo comercial con destino a Nueva York, donde presenciará el partido por el campeonato del mundo, programado para las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

La final pondrá fin al Mundial 2026, el primero organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, y contará con la presencia de autoridades de los tres países coanfitriones, además de representantes internacionales invitados al cierre de la justa deportiva.