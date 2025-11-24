2025, entre los años más secos en Veracruz: Conagua

noviembre 24, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

El estado de Veracruz atraviesa uno de sus periodos más secos en más de cuatro décadas. De acuerdo con la meteoróloga del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Conagua, Jessica Luna Lagunes, el 2025 se perfila como el cuarto año más seco desde 1981, debido al marcado déficit de lluvias registrado en la tercera semana de noviembre.

Hasta ahora, la entidad acumula mil 577 milímetros de precipitación, lo que representa apenas el 76% de lo que debería haberse registrado a estas alturas del año.

Esto mantiene al estado 24 por ciento por debajo del promedio, tendencia que, según Luna Lagunes, probablemente continuará hasta el cierre del 2025.

La especialista señaló que la disminución de lluvias se ha vuelto constante año con año, al grado de que los últimos cinco años (2020–2025) se encuentran entre los más secos en la historia reciente.

En el caso de noviembre, adelantó que el mes cerrará con un déficit del 61%, aunque existe posibilidad de lluvias entre miércoles y jueves de la próxima semana.