Zenyazen Escobar asiste al Primer Informe del senador Gerardo Fernández Noroña

agosto 15, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. El diputado federal Zenyazen Escobar García asistió, junto con el grupo de Diputadas y Diputados Federales de Morena Veracruz, al Primer Informe de Actividades Legislativas del senador Gerardo Fernández Noroña, actual presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

En ese marco, Zenyazen Escobar expresó su reconocimiento al trabajo del senador, a quien calificó como un legislador comprometido con el pueblo, de principios firmes y con una vocación de servicio incansable. Su trabajo desde la Cámara Alta ha sido fundamental para seguir construyendo un país más justo y democrático, señaló.

El legislador veracruzano celebró la claridad y contundencia del informe presentado por Fernández Noroña, y refrendó su compromiso de seguir caminando en unidad con quienes impulsan la transformación de México desde el Poder Legislativo.

El acto se llevó a cabo en un ambiente de respaldo y cohesión entre los representantes populares de Morena, quienes destacaron la importancia de la rendición de cuentas como parte del ejercicio democrático y del proyecto de la Cuarta Transformación.