Santiago Nieto se va del IMPI; será sustituido por Vidal Llerenas

mayo 1, 2026

El Gobierno de México anunció cambios clave en la Secretaría de Economía (SE), entre ellos la salida de Santiago Nieto de la dirección general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), como parte del reacomodo rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En un comunicado, la Secretaría de Economía indicó que estos ajustes derivan de renuncias presentadas por funcionarios que buscarán competir por cargos de representación popular en las elecciones de 2027, y las cuales entrarán en vigor en el transcurso de mayo.

Los nuevos perfiles que se integran a la Secretaría de Economía son:

• Vidal Llerenas Morales, como director general del IMPI. Será el encargado de llevar los temas de propiedad industrial durante el proceso de revisión del T-MEC.

• Ximena Escobedo Juárez, como subsecretaria de Industria y Comercio.

• Carlos Javier Castillo Pérez, como jefe de la Unidad de Desarrollo Productivo. Su último cargo, como director general de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología será ocupado por Luis Enrique Vázquez Rodríguez.

• María Idalia Salgado Hernández, como directora general de Facilitación Comercial y Comercio Exterior, en sustitución de Wilfrido Márquez.

La renuncia de Santiago Nieto no tomó por sorpresa. De acuerdo con una columna publicada de El Financiero, titulada ‘México reacomoda su equipo rumbo a la revisión del T-MEC‘, la salida del funcionario era un “secreto a voces” tras poco más de un año y medio al frente del IMPI.

Durante su gestión, Nieto Castillo impulsó operativos contra la piratería, promovió reformas legales en materia de propiedad industrial y buscó posicionar al instituto como un actor relevante dentro de la política económica nacional, según destacó el columnista Oliver Galindo Ávila.

De acuerdo con Galindo Ávila, la salida de Santiago Nieto responde a intereses políticos en su estado natal, Querétaro, donde buscará la gubernatura del estado dentro del movimiento oficialista. Apenas la semana pasada solicitó formalmente su licencia al cargo.

⇒ Además de Nieto Castillo, presentaron su renuncia Héctor Ochoa Moreno, Salma Luévano Luna, Omega Vázquez Reyes, Humberto Hernández y Julio Benavides Serrano, quienes buscarán cargos de representación. Los nombramientos de sus sustitutos se darán a conocer posteriormente.