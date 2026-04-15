Señalamientos de MC son estrategia política para obtener votos: Zenyazen Escobar

abril 15, 2026

Redacción/Xalapa. El coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro, Zenyazen Escobar

García, afirmó que los señalamientos realizados por Movimiento Ciudadano contra la gobernadora Rocío Nahle García forman parte de una estrategia política que busca desacreditar a la administración estatal y generar posicionamiento electoral.

El legislador, en entrevista para En Contacto, sostuvo que este tipo de acusaciones “perjudican la imagen de Veracruz y de su gobierno”, al tiempo que consideró que responden más a intereses partidistas que a una preocupación genuina por la situación ambiental tras el presunto

derrame reportado en costas del estado.

De acuerdo con Escobar García, las críticas de la oposición tienen como objetivo “obtener seguidores y posibles futuros votos”, en un contexto donde el tema ha sido utilizado para confrontar políticamente al gobierno estatal encabezado por Nahle García.