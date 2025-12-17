Reforma electoral es necesaria: Zenyazen Escobar

diciembre 17, 2025

Redacción/Xalapa. Esta mañana, en entrevista, el diputado federal Zenyazen Escobar, comentó en entrevista el trabajo que se ha realizado en la cámara de diputados para cerrar el 2025. Uno de los aspectos a destacar fue el tema arancelario a mercancías extranjeras para favorecer los productos hechos en México.

Así mismo, otro rubro que descató fue el impulso que se busca dar a los cañeros para encaminar la producción azucarera de México a través de un decreto presidencial que pretende controlar el contrabando de azúcares de países extranjeros.

En cuanto al tema de las plurinominales y la reforma electoral, Zenyazen comentó que esta reforma es necesaria para expulsar a políticos que han buscado perpeturase en el erario público a través de las plurinominales.