Primer Informe de Nahle: estas son las fechas clave para su glosa en el Congreso

septiembre 27, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García anunció que su Primer Informe de Gobierno se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre en la Plaza Lerdo de Xalapa, donde presentará a los veracruzanos los avances de su primer año de administración.

Aunque la mandataria puede rendir un informe ciudadano, la Constitución local establece plazos y procedimientos para entregar el informe oficial y comparecer ante el Congreso de Veracruz

Periodo legislativo y obligaciones del Congreso

El año pasado se modificaron las fechas de inicio de los periodos legislativos, así como los plazos de rendición de cuentas de la persona titular del Ejecutivo. Algunos de estos cambios se aplicarán de manera gradual.

Para 2024, el primer periodo ordinario de sesiones de los diputados abarca del 1 de septiembre al 15 de diciembre. Durante esos tres meses y medio, los legisladores deben:

Recibir y aprobar la Cuenta Pública 2024 .

. Recibir, analizar y aprobar el presupuesto de egresos 2026 .

. Recibir y analizar la glosa del Primer Informe de Gobierno de Rocío Nahle.

Plazos para la presentación del Informe y comparecencias

De acuerdo con el artículo 49 de la Constitución de Veracruz, la gobernadora debe presentar al Congreso, el 15 de noviembre de cada año, un informe escrito sobre el estado que guarda la administración pública.

Posteriormente, el Congreso analizará el documento y citará a los secretarios de despacho o sus equivalentes, quienes deberán comparecer bajo protesta de decir verdad.

La ley establece que los plazos para las comparecencias son del 16 de noviembre y hasta el 14 de diciembre. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) es responsable de proponer el calendario de comparecencias para su aprobación en el Pleno.

Una vez que concluyan las comparecencias de los secretarios, la gobernadora deberá acudir ante el Pleno del Congreso a responder las preguntas de los diputados, a más tardar el 15 de diciembre, fecha en que termina el periodo ordinario de sesiones.

Presentación del Presupuesto 2026

Además del Informe, Nahle deberá enviar al Congreso su propuesta de presupuesto de egresos para 2026.

Por ley, el Ejecutivo debe presentar este proyecto durante la segunda quincena de octubre. No obstante, en los años en que coincida la renovación conjunta del Congreso y la gubernatura, el plazo se extiende hasta el 15 de noviembre.

En legislaturas anteriores, la norma establecía que el presupuesto debía entregarse en los primeros 10 días de noviembre, pero la reciente reforma modificó el plazo.