Minimiza Sheinbaum polémica por casa de Noroña

agosto 27, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMXz.- La presidenta Claudia Sheinbaum restó importancia a la polémica por la casa en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos y atribuida al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, al señalar que el tema ha sido utilizado para distraer la atención de hechos más relevantes relacionados con la seguridad y la corrupción en sexenios pasados.

Al ser cuestionada sobre las críticas a la propiedad del legislador, Sheinbaum respondió:

“¿Qué les parece más importante, la casa de Noroña en Tepoztlán, que vive ahí desde hace no sé cuántos años, o que la DEA haya dicho que García Luna está al mismo nivel que los otros dos capos? Pero hacen un escándalo por lo de Noroña. ¿Para qué? ¿Para no hablar del otro?”, sostuvo.

La mandataria acusó que diversos medios de comunicación han dado mayor cobertura al patrimonio del actual presidente del Senado que a los señalamientos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, a quien vinculan con el crimen organizado.

“Muchos medios fueron cómplices de eso, la verdad, de no decir nada de lo que pasaba en el periodo de Calderón”, agregó Sheinbaum al insistir que se trata de un intento por desviar la discusión pública hacia temas que no ponen en el centro la corrupción del pasado reciente.