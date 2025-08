Noroña reconoce golpeteo a Morena “desde su propio interior”

agosto 4, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, reconoció este lunes que Morena enfrenta un golpeteo no sólo por parte de los medios de comunicación y la oposición, sino también desde su propio interior, lo cual consideró “delicado” ante la necesidad de mantener la unidad del movimiento.

“La unidad es fundamental, y me parece que por ambiciones, por legítimas que sean, prestarse al golpeteo que la derecha trae en contra de nuestro movimiento, no se entiende que no son las personas que son atacadas, sino que es el movimiento.

(…) Alguna de ustedes me comentaba que había senadores y senadoras que estaban pidiendo la salida de Adán Augusto. Yo dije, pues que den la cara, que digan quiénes son, qué quieren, que lo planteen abiertamente. Lo otro no es correcto, lo otro es politiquería, es incorrecto”, sostuvo en conferencia.

Fernández Noroña subrayó que no hay pactos de impunidad y que si algún integrante de Morena enfrenta una investigación, deberá responder, pero rechazó que ese sea el caso actual de figuras como el senador Adán Augusto López Hernández, quien ha sido objeto de críticas en los últimos días por su relación estrecha con Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco y señalado como líder del grupo criminal de “La Barredora”.

“No está en la agenda ningún cambio en los liderazgos de los grupos parlamentarios. Todo esto es pura descalificación, pura intriga”, afirmó, al tiempo que insistió en la necesidad de frenar el golpeteo interno y abrir espacios de discusión política para dirimir diferencias dentro del movimiento.

El legislador también respondió a declaraciones del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien advirtió de fracturas al interior del partido rumbo a las elecciones de 2027.

Al respecto, consideró “desproporcionado” hablar de divisiones insalvables y aseguró que la unidad prevalecerá.

“Sí hay un problema, pero no creo que sea insalvable. Esta misma semana hay una reunión con la dirección de Morena —a la que lamentó no poder asistir por presidir la sesión de la Permanente— y creo que ahí se puede avanzar en resolver diferencias con madurez”, comentó.

Rechazó que haya un conflicto con el gobernador de Tabasco, Javier May, a quien algunos han señalado como iniciador de las críticas contra Adán Augusto.

“No señalaría a Javier May bajo ninguna circunstancia. Lo que no me gusta es el golpeteo interno, y mucho menos cuando no dan la cara”, reprochó.

En tono crítico, el senador criticó que se cuestione a quienes han cumplido con su labor legislativa, como el propio Monreal y él mismo: “Se les olvida que sacamos adelante la reforma al Poder Judicial. Todo este regateo de logros también es golpeteo interno”.

Finalmente, reiteró su llamado a la cohesión dentro de Morena: “La oposición no representa nada, no tiene posibilidades de nada. Si nosotros mismos nos complicamos el proceso, mal haríamos. Hay que actuar con responsabilidad”.