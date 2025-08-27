Döring desmiente a Noroña: solo con mal uso de recursos públicos pudo haberse comprado casa en Tepoztlán

agosto 27, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Federico Döring, diputado del PAN, aseguró que la adquisición de la residencia valuada en 12 millones de pesos por parte de Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, no se puede atribuir a sus ahorros personales, sino a un presunto uso indebido de recursos públicos.

En declaraciones, Döring Casar afirmó que la explicación de Fernández Noroña sobre la compra de su casa “insulta a nuestra inteligencia” y calificó de increíble que el senador pretenda justificar la adquisición asegurando que fue con “el sudor de su frente”.

El legislador recordó que mientras Fernández Noroña militaba en el PT y ocupaba tres diputaciones, no contaba con dicha propiedad.

“Cuando traicionó al PT y administró cerca de un millón de pesos al mes del Senado, misteriosamente generó la casa y ya se hizo público que la casa no estaba en su declaración patrimonial de finales del año pasado. Entonces no son sus ahorros, no es el sudor de su frente, es lo que mal administró en el Senado de la República con esa bonanza de casi un millón de pesos mensual”, acusó.

Döring criticó también las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la austeridad, asegurando que Fernández Noroña “está dejando mal parada a la presidenta” al ignorar las políticas de restricción de gasto que promueve el gobierno federal.

El diputado del PAN insistió en que la responsabilidad de aclarar el origen de los recursos recae en Fernández Noroña y advirtió sobre la falta de acción efectiva en casos de presunta corrupción, comparando indirectamente la situación con otros casos de funcionarios protegidos.

La polémica sobre la propiedad en Tepoztlán se suma a un creciente debate sobre la transparencia y rendición de cuentas de los legisladores en México, en un contexto donde la ciudadanía exige mayor escrutinio del uso de recursos públicos.