Sheinbaum reitera que no le entra a debate tras uso de avión privado por Noroña

octubre 9, 2025

Ayer el morenista ironizó al decir que pagó de renta de la aeronave fue costeada por Salinas Pliego

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que no participará en debates respecto al viaje en avión privado del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, a Coahuila.

“Sí, pero ya no voy a entrar en debate con él, ya que cada quien es libre de opinar y que cada quien nos evalúe la gente. No voy a entrar en debate”, afirmó la mandataria, y destacó su intención de mantenerse al margen de controversias internas en su partido.

El viaje del senador generó cuestionamientos por el uso de transporte privado en un contexto donde la transparencia y la austeridad son temas prioritarios para la administración federal.

No obstante, Sheinbaum evitó emitir juicios sobre decisiones personales de Fernández Noroña, dejando que sea la ciudadanía y los órganos competentes quienes evalúen la situación.