El Gobierno de Estados Unidos toma una decisión inesperada sobre el Mundial tras la intervención de la FIFA, que afecta a 48 países

El Gobierno de Estados Unidos toma una decisión inesperada sobre el Mundial tras la intervención de la FIFA, que afecta a 48 países

mayo 1, 2026

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a solo 43 días de su inicio programado para el 11 de junio, la FIFA estaría cerca de finalizar un importante acuerdo con el Tesoro de EE. UU. que ofrecería exenciones fiscales federales a las 48 naciones participantes. Este desarrollo de último minuto, reportado por The Guardian.

El miércoles 29 de abril, llega después de largas negociaciones y aborda una preocupación importante para muchas asociaciones nacionales. Anteriormente, solo 18 de las 48 naciones tenían Acuerdos de Doble Imposición (ADI) con el gobierno de Estados Unidos, lo que las habría protegido de responsabilidades fiscales federales, estatales y municipales.

Esto dejaba a la mayoría de los países, particularmente a naciones más pequeñas como Curazao y Cabo Verde, enfrentando la perspectiva de cargas fiscales sustanciales que podrían haber mermado sus ganancias del torneo, incluso si avanzaban a las últimas etapas.

Alivio fiscal federal asegurado tras negociaciones

El posible acuerdo significa que las asociaciones nacionales ahora pueden solicitar la exención de impuestos bajo la sección 501(c)(3) del Código de Rentas Internas del Tesoro. Si bien una solicitud exitosa no está garantizada automáticamente, la FIFA ha recibido garantías de que es muy probable que se conceda, siempre que los solicitantes sigan los procedimientos adecuados.

The Guardian informó: “Se entiende que la Fifa ha recibido el compromiso de que las asociaciones nacionales pueden solicitar la exención de impuestos bajo la sección 501(c)(3) del Código de Rentas Internas del Tesoro”. Los requisitos principales para esta exención son que la organización no debe beneficiar a ningún accionista privado individual ni participar en actividades políticas, obligaciones que se espera que los organismos rectores nacionales cumplan cómodamente. Esta medida alinea a EE. UU. con los coanfitriones Canadá y México, quienes ya han otorgado exenciones fiscales generales a todas las asociaciones nacionales que compiten en el torneo.

Abordando preocupaciones financieras previas

La perspectiva de importantes responsabilidades fiscales, combinada con los gastos de viaje y hotel, había llevado a muchos países a presionar a la FIFA para obtener un mayor apoyo financiero. En respuesta, la FIFA ya ha aumentado el total de premios en un 15 por ciento a 645 millones de libras esterlinas (871 millones de dólares).

Bajo la nueva estructura, los 48 países tienen garantizado recibir al menos 12,5 millones de dólares, una suma que habría sido fuertemente impactada por los impuestos federales sin este nuevo acuerdo. Si bien el alivio fiscal federal parece estar a la vista, es posible que las asociaciones aún deban pagar impuestos estatales y municipales.

La FIFA, que ha mantenido el estatus de exenta de impuestos en EE. UU. desde 1994 como organización sin fines de lucro, se negó a comentar sobre las negociaciones fiscales en curso. Las conversaciones con el Tesoro de EE. UU. también habrían involucrado al grupo de trabajo de la Copa Mundial de Donald Trump. La Copa Mundial de 2026 está programada para comenzar el 11 de junio, con México como anfitrión de Sudáfrica en el partido inaugural.