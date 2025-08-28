“Por cualquier delito se puede solicitar desafuero”: Godoy

agosto 28, 2025

Pide a FGR investigar a fondo altercado ‘Alito’ – Noroña

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, consideró que los hechos ocurridos en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión —donde el senador priista Alejandro Moreno Cárdenas fue señalado de agredir al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña— deben ser investigados a fondo por la Fiscalía General de la República (FGR), y subrayó que por cualquier delito se puede solicitar el desafuero de un legislador.

Al ser cuestionada sobre si las agresiones, amenazas de muerte y daños en propiedad ajena atribuídos a Moreno Cárdenas serían suficientes para abrir un proceso de desafuero, Godoy respondió:

“Bueno, por cualquier delito, por cualquier delito se pueden pedir desafueros. Vamos a ver en qué terminan las investigaciones de la Fiscalía”, declaró.

Godoy calificó como “muy lamentables” y “reprobables” las escenas de violencia que se registraron en el recinto legislativo, donde Fernández Noroña anunció que promovería una denuncia penal y pedirá el retiro del fuero a Alejandro Moreno y a otros tres legisladores del PRI involucrados en los hechos.

Al margen de este episodio, la consejera jurídica destacó que el gobierno federal mantiene como prioridad la construcción de un “nuevo andamiaje constitucional y legal” en el país, en el que se insertará la próxima reforma electoral.

Aclaró que dicha iniciativa aún no se presentará en este periodo legislativo, pues antes habrá un amplio proceso de consulta: “Va a ser una gran auscultación, va a haber un gran movimiento para escuchar todas las voces”.

Sobre la transformación en curso del Poder Judicial, Godoy sostuvo que se trata del inicio de una nueva etapa. “Es el fin de una era que, desafortunadamente, al final se caracterizó por tomar posiciones políticas más que jurídicas”, afirmó.