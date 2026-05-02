Veracruz en alerta por llegada del Frente frío 48

mayo 1, 2026

La Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó sobre la activación de una alerta gris en fase de organización, por el paso del frente frío número 48 en el estado, con el que se espera sólo un ligero refrescamiento de la temperatura en toda la entidad.

Se prevé que dicho evento se presente el próximo sábado 2 de mayo, con tendencia a estacionarse el domingo 3 sobre el suroeste del Golfo de México. Este sistema originará lluvias moderadas a fuerte, específicamente en zonas norte y sur. Mientras que su masa fría, dará lugar a un evento de norte fuerte a violento.

“Mucho ojo porque escuchan frente frío, va a descender la temperatura y ya están pensando que va a hacer frío… Tomen en cuenta, si tenemos 44° C en alguna localidad y decimos que va a descender la temperatura 10° pues estamos hablando que van a ser 34° C, sigue siendo calor… Entonces, sí, va a refrescar, pero este no como para tener una condición invernal”, aclaró el meteorólogo de Protección Civil, Federico Acevedo.

El evento de norte pronosticado para este sábado 2 de mayo llegará con rachas de viento de 80 a 100 k/h en la costa central, de 70 a 85 k/h en la costas norte y sur, y de 40 a 60 k/h en regiones entre Xalapa-Naolinco-Misantla y el Valle de Perote. El oleaje será elevado derivado de las rachas de viento, por lo que se prevé que sean de 2 a 4 metros de altura.