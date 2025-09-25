UPAV mantiene vigencia y fortalece su compromiso educativo: SEV

septiembre 25, 2025

La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) mantiene su autonomía, continúa vigente y fortalece su compromiso con la educación de calidad, confirmó la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

En un ejercicio de diálogo y colaboración, autoridades sostuvieron un encuentro con directores solidarios de bachillerato y licenciatura, a fin de dar seguimiento a sus necesidades. Acordaron la instalación de mesas de trabajo permanentes, orientadas a fortalecer los procesos académicos y administrativos de esta casa de estudios.

La secretaria de Educación, Claudia Tello Espinosa, enfatizó su interés por fortalecer la matrícula estudiantil y consideró una prioridad ofrecer a la juventud oportunidades reales de formación profesional en condiciones dignas y con visión de futuro.

Destacó el impulso a estrategias encaminadas a elevar la excelencia educativa, así como el avance en el ordenamiento administrativo y financiero de la institución, en concordancia con las políticas públicas del gobierno estatal.

Con 14 años de trayectoria, la UPAV cuenta con presencia en 168 municipios y una matrícula superior a los 58 mil estudiantes, consolidándose como una opción accesible para las y los jóvenes veracruzanos.