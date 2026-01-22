Docentes y directores de la UPAV piden intervención de la presidenta Sheinbaum ante crisis de la Universidad

enero 22, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Directivos y docentes de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) buscarán la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que se les de certeza laboral, toda vez que denuncian que desde hace un año no cobran su salario y existe incertidumbre sobre la permanencia en la sede.

A través de un oficio dirigido a la Jefa del Ejecutivo Estatal, mismo que prevén entregárselo el día viernes durante su visita a Veracruz, los trabajadores de la UPAV denuncian que esta Universidad durante los últimos años fue objeto de graves irregularidades administrativas, financieras y de gestión.

Destacaron que a pesar de haber denuncias formales que han derivado en detenciones y procesos legales contra tres ex funcionarios de la UPAV, incluido el ex rector Sergio “N”, no se ha alcanzado a los actores intelectuales y responsables de mayor nivel.

“LO que ha mantenido un clima de incertidumbre, vulnerabilidad laboral, y riesgo de represalias para quienes hemos alzado la voz y sostenido la operación académica de la institución”.

Con relación al decreto emitido por el Gobierno Estatal mediante el cual se aseguran los recursos financieros para la operación de la UPAV, no contempla la garantía laboral para docentes directores, pues deja fuera el tema de salarios, permanencia, antigüedad y seguridad integral.

Los problemas a los que se enfrentan es que a pesar de seguir dando clases, administrando sedes y atendiendo a estudiantes no reciben sueldo desde hace un año, pagos irregulares y falta de certeza salarial, no existe seguridad integral, frente a actos de intimidación o represalias relacionadas con las denuncias, incertidumbre sobre la permanencia de las sedes y la falta de reconocimiento de la antigüedad.

Ante ello, los docentes y directores hacen un llamado a la presidenta Sheinbaum para que se regularicen los pagos, se brinde seguridad integral y protección, se reconozca su permanencia y antiguedad, se impulse el esclarecimiento total de responsabilidades en en el daño patrimonial a la UPAV.