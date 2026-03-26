Fiscalía Anticorrupción realiza tres cateos en Xalapa como parte de la investigación por desfalco en la UPAV

Fiscalía Anticorrupción realiza tres cateos en Xalapa como parte de la investigación por desfalco en la UPAV

marzo 26, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se realizaron tres cateos simultáneos en varias zonas de la ciudad de Xalapa por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción como parte de las investigaciones en torno al caso de desvío de recursos al interior de la UPAV, informó la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo a un comunicado emitido por la FGE a través de la Dirección de la Policía Ministerial y la de Servicios Periciales se llevaron a cabo diligencias relevantes dentro de las investigaciones relacionadas con la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.

Los cateos se hicieron en las zonas de San Bruno, Araucarias y Unidad Magisterial de Xalapa, donde se aseguraron diversas evidencias como documentales relevantes, chequeras, estados de cuenta bancarios, equipos de cómputo, equipos de telefonía móvil, unidades de almacenamiento digital y tarjetas bancarias.

Asimismo, en una segunda acción, dice el comunicado, se cumplimentó una orden judicial para hacer diligencias con protocolo notarial en notarías de Xalapa, Coatepec y Teocelo, así como en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad, y en la Inspección y Archivo General de Notarías del Estado de Veracruz.

Se contó con la participación de peritos especialistas en documentoscopia, con el propósito de recabar información adicional indispensable para el avance de la carpeta de investigación correspondiente.

Hay que recordar que se presume que la UPAV fue desfalcada por un monto cercano a los 800 millones de pesos, por lo cual fueron detenidos Sergio “N”, ex rector de la Universidad; Víctor de Jesús “N”, ex director administrativo y Frida Narayana “N” ex jefa de servicios Financieros y ex directora de Educación Superior.