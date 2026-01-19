Administrativos de la UPAV exigen pago de adeudos y piden intervención estatal

enero 19, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.–Trabajadores del área administrativa de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) solicitaron la intervención del Gobierno del Estado para que la asociación privada Inmob cumpla con el pago de la quincena de enero y diversas prestaciones que aseguran les adeudan.

La mañana de este lunes, los inconformes acudieron al Palacio de Gobierno, donde entregaron un oficio en el que enlistan sus peticiones, entre ellas el pago de la prima vacacional y las aportaciones al Infonavit correspondientes al mes de diciembre, lo que afecta a cerca de 200 trabajadores.

“Esta asociación nos debe la primera quincena de enero, estamos esperando que todo se haga de manera legal; queremos dejar un oficio donde se enlisten todos nuestros requerimientos para que se pueda cumplir”, expresó una de las trabajadoras afectadas, quien solicitó el anonimato.

La empleada explicó que actualmente el personal se encuentra suspendido temporalmente, derivado de los cambios que se realizan al interior de la universidad, aunque existe el compromiso de ser llamados nuevamente una vez concluya el proceso de reorganización.

“Estamos suspendidos ahorita de momento, aunque con la promesa de que van a hablarnos en cuanto tengan los cupos para las personas que se van a quedar a trabajar ya directamente para la UPAV por parte del gobierno del estado”, señaló.

Agregó que una de las principales demandas es que se les considere de manera prioritaria en la recontratación, al tratarse de personal con experiencia y años de servicio en la institución.

Asimismo, afirmó que, aunque los contratos concluyeron, consideran que enfrentaron un despido injustificado por parte de la asociación privada encargada de la administración.

“Nos quedamos esperando nuestra última quincena del contrato, nos dimos cuenta de que no pagaron el Infonavit del mes de diciembre, a pesar de que sí se nos hicieron los descuentos, y tampoco se nos entregó la prima vacacional”, puntualizó.

Los trabajadores insistieron en que la falta de pago ha generado una situación crítica para varias familias, por lo que pidieron sensibilidad de las autoridades estatales.

“Pedimos que se ponga atención a nuestro caso y que por favor se nos pague la quincena que ya devengamos, porque hay familias aquí que no tienen ni siquiera para llevar sustento a su hogar y no se nos avisó que no se nos iba a pagar”, expresó.

Descartaron que exista incertidumbre por los cambios que se realizan en la UPAV, al considerar que forman parte de una transición administrativa hacia la gestión estatal.

“Sabemos que es parte de este proceso; aunque hay desconocimiento de lo que va a pasar, sí sabemos que estamos contemplados para regresar a nuestros puestos”, dijo.