Caos en UPAV: sin base de datos de adeudos y oficinas en precariedad

Caos en UPAV: sin base de datos de adeudos y oficinas en precariedad

febrero 11, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La crisis en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) se agudiza ante la revelación de que la institución carece de una base de datos real sobre los pagos pendientes a sus trabajadores.

Algunos trabajadores indicaron de manera anónima que esta falta de control ha obligado a la administración a enviar personal de comisión para recabar manualmente información sobre los montos adeudados a directores y asesores solidarios.

A pesar de las brigadas de recolección de datos, el personal comisionado reporta que no existe claridad sobre las fechas de pago ni sobre el origen de los recursos para liquidar las deudas acumuladas.

Esta situación ha generado un profundo malestar entre los directores y asesores, quienes han laborado sin remuneración durante periodos prolongados.Las denuncias sobre el entorno laboral en las oficinas centrales describen un escenario de precariedad extrema, pues el personal reporta la ausencia de internet, papelería e incluso agua para los sanitarios.

A pesar de la falta de insumos, los empleados deben cumplir horarios extendidos hasta las 18:00 horas.Se ha alertado sobre la presión que se ejerce sobre los empleados de áreas como Servicios Escolares para firmar documentos de renuncia a derechos laborales.

Estos formatos tendrían como objetivo evitar que los trabajadores puedan demandar a la UPAV por adeudos heredados de administraciones pasadas, presentándolos como un «requisito» para mantener su empleo actual.