Quien hable mal de Veracruz no tiene cabida, advierte Gobernadora al iniciar obra en Cuitláhuac

Quien hable mal de Veracruz no tiene cabida, advierte Gobernadora al iniciar obra en Cuitláhuac

abril 25, 2026

>La obra contempla la rehabilitación de aproximadamente 3 km.

Cuitláhuac, Ver., sábado 25 de abril de 2026.– La gobernadora Rocío Nahle García encabezó el banderazo de inicio de la obra Entronque carretero de la Carretera Federal 150D en Cuitláhuac, donde destacó que su administración trabaja con cercanía al pueblo y con el firme propósito de dignificar a Veracruz.

“Aquí se trabaja por el pueblo y para el pueblo; quien hable mal de Veracruz y de su gente no tiene cabida, porque somos un gran estado y un gran pueblo”, subrayó ante la población y autoridades presentes.

Como parte de esta visión, reiteró que su administración trabaja para que ningún municipio se quede atrás, “Veracruz tiene más de 20 mil comunidades y todas piden caminos; vamos a avanzar de manera constante porque todos tienen derecho al desarrollo, especialmente quienes más lo necesitan”, expresó.

La obra del Entronque Carretero de la Carretera Federal 150D en Cuitláhuac contempla el mantenimiento de 2.855 kilómetros, con carril de incorporación, recuperación de pavimento, fresado, colocación de carpeta asfáltica de 6 centímetros, así como obras de drenaje y señalamiento.

Asimismo, instruyó al secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Leonardo Cornejo Serrano, a acelerar los trabajos para dar continuidad a más acciones en la región, priorizando el uso de mano de obra veracruzana.

Por su parte, la presidenta municipal de Cuitláhuac, Angélica Peña Martínez, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado y destacó el impacto social y económico de esta intervención.

“Hoy podemos decir con firmeza que después de más de 30 años ningún gobierno había brindado un respaldo tan decidido y tangible como el que usted está otorgando a nuestro municipio”, afirmó.

Finalmente, la Mandataria hizo un llamado a la ciudadanía a acompañar este proceso con responsabilidad y paciencia, al tratarse de una obra que implicará ajustes temporales en la circulación.

Asimismo, exhortó a las empresas ejecutoras a priorizar la contratación de mano de obra veracruzana, como una forma de detonar empleo local y fortalecer la economía regional, y reiteró que su administración mantendrá supervisión permanente para garantizar avances con calidad y en beneficio de la población.