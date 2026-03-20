SSP despliega operativo integral para garantizar orden y seguridad en Cumbre Tajín

marzo 19, 2026

Xalapa, Ver., jueves 19 de marzo de 2026.- Con un estado de fuerza de aproximadamente mil 200 elementos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) puso en marcha un operativo integral en el Parque Temático Takilhsukut, con el objetivo de preservar el orden público y garantizar la seguridad de las y los asistentes a Cumbre Tajín, Tapaxuwan: la alegría que une culturas.

El despliegue está conformado por la Policía Estatal y sus distintas unidades, la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, la Dirección General de Transporte del Estado y el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

El operativo contempla acciones de prevención, proximidad social y coordinación interinstitucional, a fin de contribuir al desarrollo ordenado y seguro de las actividades programadas del 20 al 22 de marzo.

Para ello, se implementan labores de presencia y atención ciudadana a cargo de la Policía Turística, Policía Cívica, Unidad Canina, Unidad Montada y personal de servicios médicos. Asimismo, se estableció vigilancia perimetral en accesos y zonas aledañas al parque, a cargo de la Policía Estatal y la Policía Motorizada.

De manera complementaria, la Policía Estatal de Carreteras con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, realizan operativos en tramos carreteros para garantizar traslados seguros.

Por su parte, Dirección de Tránsito y Transporte del Estado agiliza la circulación vehicular y previene situaciones de riesgo para peatones y conductores.

El C4, a su vez, lleva a cabo el monitoreo permanente del área mediante cámaras de videovigilancia y unidades móviles, además de atender los reportes ciudadanos a través del número de emergencias 911.