Realiza SSP el rescate de 229 personas de origen extranjero

marzo 23, 2026

Xalapa, Ver., lunes 23 de marzo de 2026.- Este día la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) logró el rescate de 229 personas de origen extranjero, aplicándose de inmediato los protocolos de atención correspondientes.

Los hechos ocurrieron cuando elementos operativos detuvieron a un masculino en el municipio de Puente Nacional, por conducir un tractocamión con reporte de robo. Durante la puesta a disposición, se detectó la presencia de personas en el interior del mismo, procediéndose a inspeccionar, localizando personas de origen extranjero, entre ellas menores de edad.

Dando prioridad a la integridad de las personas rescatadas, paramédicos de la Policía Estatal arribaron inmediatamente para brindar atención médica y se pusieron en marcha las acciones pertinentes para resguardarlos. Asimismo, se dio aviso al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Fiscalía General de la República (FGR), instituciones que se encargan de los procedimientos legales y administrativos conforme a la normativa vigente.

La Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada y permanente para garantizar la seguridad, el orden público y la protección de los derechos humanos en el estado de Veracruz.