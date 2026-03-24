Asegurados 74 mil litros de hidrocarburo y detenidas 41 personas en operativos de seguridad

marzo 24, 2026

Xalapa, Ver., martes 24 de marzo de 2026.- Resultado de operativos coordinados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en conjunto con las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y autoridades municipales, durante el fin de semana fueron decomisados cerca de 74 mil litros de hidrocarburo, se detuvo a 41 personas por diversos delitos y se aseguraron al menos 203 dosis de estupefacientes.

Por delitos contra la salud fueron detenidas 13 personas, a quienes se les aseguraron 137 dosis de una sustancia con características del cristal, además de 16 dosis y 17 bolsitas de hierba verde con características similares a la marihuana; teléfonos móviles, pipas de cristal, cajetillas de cigarros, una motocicleta con reporte de robo y dos motocicletas sin reporte.

En materia de recuperación de vehículos, elementos de la SSP lograron recuperar cinco motocicletas, cuatro camionetas, dos automóviles, un tractocamión y un autotanque con reporte de robo. Tres personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en estos hechos. Asimismo, fue asegurada una motocicleta sin reporte de robo, presuntamente vinculada a un hecho delictivo.

Mientras que en Papantla fueron aprehendidos dos hombres, a quienes se les aseguró un arma de fuego corta y una larga, cargadores, cartuchos útiles y una camioneta sin reporte de robo.

En apoyo a la Fiscalía General del Estado, 23 personas fueron detenidas durante cateos realizados en Tihuatlán, Castillo de Teayo, Texcatepec, Huayacocotla, Tuxpan, Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Paso de Ovejas, Tierra Blanca, San Andrés Tuxtla, Otatitlán y Cosoleacaque.

Durante estas acciones también se aseguraron 10 dosis y 37 bolsitas de una sustancia con características del cristal, así como 40 dosis, 75 bolsitas, un frasco, un recipiente y una bolsa de hierba verde con características similares a la marihuana; tres armas de fuego cortas, dos réplicas y una hechiza, cargadores, cartuchos útiles y dos armas blancas.

Además, cámaras de videovigilancia, una tablet, una terminal bancaria, tarjetas bancarias, dinero en efectivo, un DVR, teléfonos celulares, básculas y pipas de cristal; un tanque de gas estacionario y dos tanques de gas LP; una camioneta con reporte de robo, dos camionetas sin reporte y una motocicleta con el NIV alterado.

Asimismo, en apoyo a la Fiscalía General de la República, en Poza Rica, Xalapa, Medellín y San Andrés Tuxtla fueron decomisados 73 mil 910 litros de hidrocarburo, así como tres tractocamiones, seis semirremolques, cuatro remolques, tres camiones, un dolly y una planta de luz; 17 máquinas tragamonedas; un tanque estacionario, un despachador de gas, una bomba de extracción, mangueras de alta presión, bidones y extintores.

Las personas detenidas, así como la presunta droga, objetos y vehículos asegurados, quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.