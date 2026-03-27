Despliega SSP mil 700 elementos en Operativo Vacaciones Seguras Semana Santa

marzo 27, 2026

Xalapa, Ver., viernes 27 de marzo de 2026.- Para preservar el orden y la tranquilidad de la población durante el periodo vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desplegó mil 700 elementos que resguardarán playas, balnearios y puntos turísticos de mayor afluencia.

El operativo contempla la participación de la Policía Estatal y sus distintas unidades, así como de personal de las direcciones de Tránsito y Seguridad Vial así como de Transporte del Estado, quienes realizarán labores de prevención del delito, protección a visitantes y residentes, y atención oportuna ante cualquier eventualidad.

Se dispone de un parque vehicular y operativo conformado por patrullas, motocicletas, bicicletas, grúas, ambulancias, embarcaciones menores, motos acuáticas y un helicóptero; esto permite ampliar la cobertura en zonas urbanas, carreteras y áreas costeras.

La SSP mantiene una estrecha coordinación con instituciones de los tres órdenes de gobierno para fortalecer las acciones de seguridad y garantizar un ambiente de paz y confianza.