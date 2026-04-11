SSP decomisa 635 dosis de presunta droga, recupera 53 vehículos y detiene a 93 personas

abril 11, 2026

>Rescatan a tres personas privadas de la libertad en Boca del Río; hay tres detenidos.

Xalapa, Ver., viernes 10 de abril de 2026.- Como resultado de la Estrategia de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, durante esta semana fueron decomisadas 635 dosis de presunta droga y detenidas 93 personas, entre ellas dos menores de edad, en acciones realizadas en 40 municipios.

Los operativos fueron encabezados por la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y autoridades municipales.

En el combate a los delitos contra la salud, autoridades detuvieron a 27 personas, a quienes les aseguraron 326 dosis y cinco bolsitas de sustancia con características de cristal; 19 dosis y 45 bolsitas de hierba verde con características de la marihuana.

Además, incautaron una pistola de diábolos, una réplica de arma de fuego corta, cartuchos útiles, básculas grameras y teléfonos celulares, así como ocho motocicletas, una camioneta y un automóvil sin reporte de robo.

En acciones de recuperación de vehículos con reporte de robo, fuerzas del orden recuperaron nueve motocicletas, tres automóviles, cuatro camionetas (una de ellas con equipamiento táctico), dos tractocamiones y tres remolques. Por estos hechos, seis personas fueron detenidas, entre ellas dos menores de edad.

Asimismo, autoridades aseguraron una motocicleta con 10 dosis de hierba verde con características de la marihuana y una camioneta sin reporte de robo.

Por delitos contra las instituciones de seguridad pública, cuatro personas fueron detenidas; les aseguraron un arma de fuego corta, cartuchos útiles, armas blancas, 45 dosis y tres bolsitas de sustancia con características de cristal; tres dosis y una bolsita de sustancia con características de cocaína, así como dos bolsas y una bolsita de hierba verde con características de la marihuana, además de básculas y teléfonos móviles.

En relación con el delito de portación ilegal de arma de fuego, elementos operativos detuvieron a dos personas, a quienes les aseguraron dos armas de fuego cortas, un cargador, cartuchos útiles y un automóvil sin reporte de robo.

En el municipio de Emiliano Zapata, una persona fue detenida por traslado ilegal de gas LP; autoridades aseguraron una pipa y mangueras. En Tuxpan, cinco personas fueron detenidas por posesión ilegal de aproximadamente tres mil litros de hidrocarburo, con el aseguramiento de un tractocamión.

En un hecho distinto, también en Tuxpan, cuatro personas fueron detenidas por contrabando de ropa; autoridades aseguraron una caja seca, una camioneta y diversos paquetes.

Finalmente, en Boca del Río, autoridades rescataron a tres personas víctimas de privación ilegal de la libertad y detuvieron a tres de sus presuntos captores.

En apoyo a la Fiscalía General del Estado, cateos realizados en diversos municipios derivaron en la detención de 40 personas. Durante estas acciones, autoridades aseguraron 122 dosis, una bolsita y una piedra de sustancia con características de cristal; 109 dosis, 43 bolsitas, 11 bolsas, 10 plantas, cuatro contenedores, cuatro envoltorios y una caja de hierba verde con características de la marihuana, así como una dosis de sustancia con características de cocaína.

También incautaron una réplica de arma larga, cartuchos útiles, cargadores, armas blancas, un bastón PR-24 y gas lacrimógeno; además de equipo táctico, cámaras de videovigilancia, un radio comunicador, una computadora, una tableta electrónica y un disco duro.

Aunado a lo anterior, autoridades decomisaron tarjetas y una terminal bancaria, dinero en efectivo, básculas, pipas, teléfonos celulares y pasaportes mexicanos; además de ponchallantas y diversos vehículos: un automóvil, una camioneta y una motocicleta con reporte de robo; así como cuatro motocicletas, dos camiones tipo volteo, un automóvil, una camioneta, un tractocamión, una pipa y una excavadora sin reporte. También aseguraron un automóvil y una motocicleta con el número de identificación vehicular alterado.

En apoyo a la Fiscalía General de la República, en Alvarado, autoridades detuvieron a una persona, a quien le aseguraron 19 máquinas tragamonedas y tres cámaras de videovigilancia.

Las personas detenidas, así como la presunta droga, objetos y vehículos asegurados, quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.