SSP y FGE implementan operativo tras reporte de robo en Boca del Río

abril 16, 2026

Xalapa, Ver., jueves 16 de abril de 2026.– La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) informa que, tras un reporte recibido al 911 por un asalto en un edificio que alberga diversas oficinas empresariales, ubicado en el bulevar Miguel Alemán, en Boca del Río, elementos de la Policía Estatal acudieron como primeros respondientes.

De inmediato, la Secretaría implementó un operativo de búsqueda en la zona, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició la carpeta de investigación correspondiente y realiza las diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

Se informa que la persona lesionada se desempeña en labores operativas de una empresa privada.