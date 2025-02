SEV podría denunciar a maestros por toma de instalaciones

febrero 26, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.-Los líderes magisteriales que mantiene tomada las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), desde el lunes 24 de febrero, podrían ser denunciados penalmente por afectar a terceras personas.

A través del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) del Poder Judicial del Estado de Veracruz se conoció que los ocho sindicatos que mantiene la toma de instalaciones no están integrados al contrato colectivo de trabajo, lo que “limitaría” poder presentar un pliego petitorio para realizar alguna exigencia al gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Veracruz.

Desde el lunes 24 de febrero maestros integrados en la Unión de Sindicatos Magisteriales del Estado de Veracruz (USMEV) tienen tomada la Secretaría de Educación de Veracruz, como medida de protesta para que se asigne maestros para cubrir 20 mil horas que están pendiente, y genera ausencia de profesores en las aulas.

La protesta de los maestros está vinculado al programa Maestro al Aula, que busca que los trabajadores comisionados en áreas administrativas regresen a dar clases a los planteles en los que están adscritos.

El TCA determinó que los agremiados a los ocho sindicato, que tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz, estarían actuando de manera ilegal porque no tienen contrato colectivo de trabajo, ni cuentan con autorización para hacer toma de instalaciones, por lo que estarían infringiendo la ley.

La magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Itzel Castro Castillo indica que, en la jefatura de Registro de Asociaciones y Condiciones Generales de Trabajo, de este Tribunal, “no se encuentran depositadas Condiciones Generales de Trabajo celebradas por Sindicatos integrados por trabajadores al servicio de la Secretaría de Educación de Veracruz, para los efectos legales procedentes”.

Tampoco existe emplazamiento a huelga promovido por los sindicatos que mantienen bloqueadas las oficinas centrales de la SEV y algunas otras dependencias de la institución en la capital veracruzana, por lo que estas organizaciones se encuentran actuando fuera de la Ley.

Este martes 25 de febrero se había citado a maestros para registrarse en la plataforma para la asignación de horas en educación media superior, pero no realizaron el trámite debido a que estaban tomadas las instalaciones del gimnasio Omega, lo que afectó a las personas que fueron convocados por la SEV.

La magistrada del TCA dijo que los agremiados del Sindicato Veracruzano de Trabajadores del Sector Educativo (SIVETSE); el Sindicato Independiente de Regeneración Magisterial (SIRMA); el Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación (GNTE); Innovación Sindical al Servicio de los Trabajadores de la Educación (INSISTE); Alternativa Sindical de Trabajadores de la Educación de Veracruz (ASTEV); el Sindicato Autentico de Trabajadores de Telebachillerato y de la Educación del Estado de Veracruz (SATEBAEV); Liga Magisterial Veracruzana (LMV) y el Sindicato del Movimiento Magisterial Veracruzano (SMMV) no plantearon ninguna huelga y están actuando abiertamente fuera de la ley.

“No existe ningún dato registrado relacionado con algún emplazamiento indicado por dichos entes sindicales, habida cuenta, no se puede declarar ilegal una huelga que no ha sido planteada”, se lee en el documento de los integrantes del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Por lo anterior, el área judicial de la SEV deberá presentar las denuncias correspondientes en la Fiscalía General del Estado de Veracruz ya que de no hacerlo, estaría incurriendo en omisión y complicidad, pues no pueda pagar una nómina a trabajadores que no cumplen con sus funciones y además impiden a otros realizar sus actividades, por lo que dicha acción es necesaria para no caer daño patrimonial.