Se registra helada en Xalapa y temperatura de hasta 1.7 grados Celsius

febrero 8, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Este domingo se reportaron heladas en varios puntos de la zona montañosa central, entre ellos Xalapa, con temperaturas de 1.7 grados Celsius en la zona del Seminario.

La jefa del Departamento de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Jessica Luna Lagunes, indicó que se registraron heladas en Zalayeta, La Joya, Las Vigas, Huatusco, Acatlán, Coatepec, Xalapa y Tlaquilpa.

“Durante la mañana de hoy se registraron temperaturas muy bajas en la zona montañosa central, con presencia de heladas en algunos puntos. Los valores observados se ubican entre los más bajos de la temporada invernal 2025–2026”, escribió en sus redes sociales.

Las temperaturas más bajas que se alcanzaron fueron de -6.0 grados Celsius en la comunidad de Zalayeta, en el municipio de Perote; de -1.5 grados Celsius la Joya, municipio de Acajete; un grado en Huatusco.

En la ciudad capital se sintieron temperaturas muy bajas, de 1.7 grados en la zona del Seminario, así como 2.8 en la Base de Protección Civil y 5 en el observatorio de Xalapa.

En la zona de Briones, en Coatepec, se registraron 2.8 grados, 3 grados en la cabecera y 5 grados en Tapachapan; en tanto en Loma Grande, municipio de Mariano Escobedo se registraron 3 grados; en Acatlán 4 grados; 4 grados también en Altotonga; 5 grados en Otilpan, municipio de Tlalnelhuayocan; 5.6 grados en Orizaba y 6 grados en Naolinco.