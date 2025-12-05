Se esperan disminución de la temperatura y neblina en Xalapa por frente frío

diciembre 5, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

Ante la llegada del Frente Frío 18, Protección Civil anticipa descenso marcado de temperatura, rachas de viento y presencia de neblina en la capital a partir del próximo domingo.

El director de Protección Civil, Enrique Fonseca Martínez, informó que el fenómeno traerá vientos cercanos a los 50 kilómetros por hora, así como temperaturas máximas de 24 grados y mínimas que oscilarán entre los 6 y 10 grados Celsius.

Explicó que, debido a la masa de aire polar que acompaña a estos sistemas, el ambiente más frío se sentirá principalmente entre domingo y martes. Además, se prevé la formación de neblina durante la tarde-noche de esos días, condición frecuente en esta zona durante la temporada invernal.

Ante este escenario, Fonseca Martínez recomendó a la población reforzar las medidas de prevención: mantenerse bien abrigada en las primeras horas de la mañana y por la noche, evitar actividades al aire libre cuando el termómetro descienda y priorizar el consumo de alimentos ricos en vitamina C.

Pidió también estar atentos a los avisos que emitan autoridades municipales, estatales y federales. “La prioridad es protegerse del frío y reducir riesgos”, subrayó.