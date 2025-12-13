Emite PC Municipal Aviso Preventivo por Frente Frío

diciembre 13, 2025

Xalapa, Ver.- Ante la entrada del Frente Frío 21, la Dirección de Protección Civil Municipal emitió un Aviso Preventivo a la población, con el fin de que adopte las medidas necesarias, ante los efectos de este sistema que se presentarán durante el domingo y el próximo lunes.

El titular de la dependencia, Enrique Fonseca Martínez, informó que este fenómeno provocará vientos del Norte de 35 a 40 kilómetros por hora, algunos chubascos y un ligero descenso de la temperatura.

Ante ello, se recomienda a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz, pecho y boca para evitar enfermedades, y evitar cambios bruscos de temperatura.

De igual forma, se pide proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad, quienes padecen alguna enfermedad y animales de compañía.

Además, se exhorta a asegurar objetos que puedan caer, mantenerse pendientes de ramas, árboles o cableado que pudiera verse afectado por los vientos, y atender las recomendaciones de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

La Dirección de Protección Civil Municipal informó que se mantendrá un monitoreo permanente sobre estas condiciones, y en caso de requerirse, se brindará atención oportuna a la población.