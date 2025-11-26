Por Frente Frío, exhorta PC Municipal a extremar medidas preventivas

noviembre 26, 2025

Xalapa, Ver.- Ante el paso del Frente Frío 16, cuyos efectos se percibirán en el municipio de Xalapa a partir de mañana miércoles, la Dirección de Protección Civil emitió un Aviso Preventivo para que la población se mantenga atenta a las condiciones meteorológicas y adopte las medidas pertinentes.

El director de Protección Civil Municipal, Enrique Fonseca Martínez, informó que este sistema generará vientos, lluvias y un descenso de temperatura desde mañana hasta el próximo sábado.

Detalló que los modelos de pronóstico indican aumento en el potencial de lluvias a partir del mediodía, y un máximo de acumulados de hasta 20 milímetros.

El viento empezará a sentirse a partir de mediodía, con rachas máximas de hasta 40 kilómetros por hora.

En general, durante el paso del Frente Frío las temperaturas mínimas oscilarían entre los 8 y 10 grados, y las máximas entre 18 y 20; el viento iría de 10 a 50 kilómetros por hora y las lluvias de 10 a 50 milímetros.

Con el fin de proteger la integridad de las familias y su entorno, se recomienda a la ciudadanía abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar atención a niñas, niños, personas adultas mayores y grupos en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Xalapa y de Protección Civil Municipal.

Para la atención de emergencias, se ponen a disposición los números telefónicos de Protección Civil: 2288 900 794 y 2288 404 220.