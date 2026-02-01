Ayuntamiento activó refugio de la Aldea Meced por bajas temperaturas

febrero 1, 2026

Xalapa, Ver., 1 de febrero de 2026.- Ante las bajas temperaturas asociadas al Frente Frío 32, el Ayuntamiento de Xalapa, mediante el Sistema DIF municipal y la Dirección de Protección Civil, activó el refugio temporal de la Aldea Meced, para protección de las personas en situación de vulnerabilidad.

En este espacio las personas pueden pernoctar y recibir comida caliente.

Este sábado 31 de enero, al registrarse temperaturas entre los 7 y 9 grados, se realizaron recorridos por la ciudad, exhortando a personas en situación de calle a trasladarse al refugio.

En los casos en que no aceptan el resguardo, como medida de protección se les ha otorgado una cobija y bebida caliente.

En total se ha atendido a 33 adultos y dos menores en los días recientes.

Para evitar riesgos a la salud por hipotermia y daños en vías respiratorias, autoridades instan a las personas que se encuentren expuestas a bajas temperaturas y no cuenten con sitios seguros para pasar la noche a asistir al refugio de la Aldea Meced.

Para más informes, se pueden comunicar al número telefónico 228 367 6325 o 228 3676 319.

Si se requiere apoyo para el traslado, se puede llamar a los números de Protección Civil: 228 8404 220 y 228 8900 794.