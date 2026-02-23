Ayuntamiento de Xalapa atiende reportes de la ciudadanía derivados de los fuertes vientos por los efectos del FF37

febrero 22, 2026

Xalapa, Ver., 22 de febrero de 2026.- La Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Xalapa reporta que las rachas de viento asociadas al Frente Frío número 37 han provocado afectaciones en la capital del estado, entre estas la caída de árboles y ramas, colapso de cables y cortes en el suministro de energía eléctrica en algunas colonias.

Este domingo, se han registrado vientos con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora, alcanzando picos de hasta 77 kilómetros por hora, de acuerdo con mediciones de la estación meteorológica municipal ubicada en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Ante estas condiciones, se mantienen activos recorridos en distintos puntos de la ciudad con la participación de brigadas de Protección Civil, así como personal de Bomberos, de Alumbrado Público y de la Dirección de Medio Ambiente, quienes atienden reportes relacionados con árboles y ramas caídos, cableado colapsado y otros riesgos derivados del viento.

Las interrupciones en el servicio de energía eléctrica se han presentado en zonas como: Xalapa 2000, Jardines de Xalapa, Ampliación Renacimiento, la colonia Gobernadores, Guadalupe Rodríguez y FOVISSSTE, entre otras.

En coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, se trabaja en el restablecimiento gradual del suministro, por lo que se solicita comprensión a la población afectada.

Asimismo, se exhorta a evitar salir de casa si no es necesario, ya que las condiciones de viento persistirán hasta la media noche.

Los modelos del pronóstico refieren que las rachas más intensas se prevén entre las 18:00 y las 21:00 horas. Para el lunes podrían persistir vientos ligeros al amanecer.