Prevén temperaturas de hasta 5 grados en Xalapa por Frente Frío 16

Prevén temperaturas de hasta 5 grados en Xalapa por Frente Frío 16

noviembre 25, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

El director de Protección Civil de Xalapa, Enrique Fonseca Martínez, alertó que el Frente Frío 16 podría generar temperaturas de hasta 5 grados o menos en la capital del estado.

Anunció que este mismo día se emitirá un aviso preventivo, ya que a partir del miércoles se espera primero una surada y posteriormente la llegada del frente frío, acompañado de vientos de hasta 50 km/h.

Fonseca explicó que la masa de aire polar provocará un descenso importante de la temperatura, con mínimas entre 7 y 10 grados, e incluso más bajas durante la madrugada y la noche.

Pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, resguardarse en lugares seguros y reforzar los cuidados de personas mayores y menores de edad.