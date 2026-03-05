Van por la descacharrización en los hogares, la fumigación masiva daña al medio ambiente: SESVER

marzo 5, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Las autoridades sanitarias no prevén campañas de fumigación excesivas para la prevención y combate al dengue, sino más bien un trabajo desde el interior de los hogares con la descacharrización y eliminación de posibles criaderos del mosquito transmisor Aedes Aegypti.

Así lo señaló la titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, Mariela Hernández García, indicó que ya se dieron los banderazos para el tema de la lucha contra el dengue en la entidad veracruzana.

Ante la llegada de la temporada de lluvias, con el que aumentan las condiciones favorables para la presencia de mosco trasmisor, por criaderos en casas dijo que todos deben participar en las labores de limpieza.

“Como ya saben el tema del dengue, tema de las lluvias y pues la responsabilidad es todo (…) Está activa la campaña ‘Lava, tapa, voltea y tira’, es la clave”.

Hernández García recordó que la fumigación excesiva no debe ser la estrategia principal, toda vez que genera afectaciones al equilibrio ambiental.

“La fumigación excesiva que también sabemos que acaba con la fauna normal, que existe”.

Las autoridades de salud mantienen la campaña permanente de eliminación de criaderos de mosquito, es decir, lugares o recipientes en donde se almacena agua limpia o de lluvia.

Sacar de sus viviendas los cacharros,eliminar agua de floreros, así como usar mosquiteros y repelentes.

En lo que va del año se han confirmado 124 casos de dengue en la entidad, menor a la cifra en comparación con el 2025, que era 163 casos.