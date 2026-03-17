36 árboles caídos y 21 destechamientos deja el FF 41 en Xalapa

marzo 16, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Al menos 36 árboles y ramas caídas, 21 destechamientos, dos incendios de pastizal en la congregación 6 de Enero y una fuga de gas se han registrado en Xalapa debido a las fuertes rachas de viento provocadas por el frente frío número 41, informó la directora de Protección Civil Municipal, Alma Fuertes Jara.

La funcionaria explicó que los vientos que se han sentido durante este lunes están relacionados con la entrada de dicho sistema frontal, el cual continuará generando efectos en el municipio durante los próximos días.

“Los vientos que se han sentido a lo largo del día son a consecuencia de la entrada del frente frío número 41, que estará haciéndose sentir en el municipio hasta el mediodía del viernes. Habrá un descenso de temperatura”, señaló.

Detalló que las distintas afectaciones han sido atendidas por personal de emergencias y diversas áreas del Ayuntamiento.

“Estos vientos han dado lugar a afectaciones. Hasta el momento se han registrado 36 árboles y ramas caídas, 21 destechamientos, dos incendios de pastizal en la congregación 6 de Enero y una fuga de gas”, indicó.

Agregó que en las labores de atención participan Protección Civil, Obras Públicas, Alumbrado Público, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal.

“Se han atendido las incidencias con un total de 80 personas operadoras y 16 vehículos, cinco de los cuales son grúas que están sirviendo para mover los árboles que han sido afectados”, comentó.

Exhortó a la población a reportar cualquier emergencia, ya que podrían seguir presentándose afectaciones por las rachas de viento.

“Seguiremos recibiendo algunos reportes de afectaciones y continuaremos atendiendo a lo largo del día. No se olvide de llamarnos”, expresó.

Los reportes pueden realizarse al 911 o a los teléfonos de Protección Civil Municipal 228 840 4220 y 228 890 0794.